◇大相撲秋場所13日目（2025年9月26日両国国技館）豊昇龍が琴桜に寄り切られ、12日目の安青錦戦に続き連敗した。取組後は前日に続いて取材対応せず、粂川審判長は「胸が合ったのがよくなかった。昨日負けたことが尾を引いていた」と指摘した。切り返しに沈んだ安青錦戦は先場所に続く連敗で、師匠の立浪親方（元小結・旭豊）は「2場所連続ひっくり返されたらダメだと思う。“切り替えていけ”と言いましたけど」と話したが