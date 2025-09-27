◇大相撲秋場所13日目（2025年9月26日両国国技館）横綱初制覇を狙う大の里が関脇・若隆景を寄り切りで下し、1敗を守った。並んでいた横綱・豊昇龍が大関・琴桜に敗れたため、今場所初めて単独首位に浮上。14日目に豊昇龍が敗れ、大の里が勝てば2場所ぶり5度目の優勝が決まる。新小結・安青錦は平幕・隆の勝を渡し込みで下し、10勝目を挙げ、新入幕から4場所連続2桁勝利とした。大の里は動じなかった。取組前に土俵下から、