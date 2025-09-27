アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督は、フランス代表DFウィリアン・サリバが契約延長で合意したとの報道に言及した。26日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。現在24歳のサリバとアーセナルの契約は2027年6月までとなっており、これまでレアル・マドリードからの関心が報じられてきた。そうしたなか、25日にイギリスメディア『BBC』などは、サリバが5年間の契約延長で合意したと一斉に報じた。