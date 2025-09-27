東京ゲームショウ 2025のマウスコンピューターブース開催中の東京ゲームショウ 2025(TGS2025)でマウスコンピューターは、試遊可能な最新ゲーミングPCを中心にブース展開しているが、その中で、未発表の新型PCを見つけることができた。どれも参考出展扱いで発売日や価格など詳細は未定だが、近日中に国内販売を予定しているという。ちょっと変わった新機軸の製品もあったので、紹介しておこう。○連日開催のステージイベントには豪