ふぉ〜ゆ〜の越岡裕貴（３８）と辰巳雄大（３８）がミュージカル「ダブル・トラブルＴＡＫＥ２〜ＨｏｌｌｙｗｏｏｄＥｎｄｉｎｇ〜」（来年２月８〜１０日、東京・タクトホームこもれびＧＲＡＦＡＲＥホールほか）に出演することが２６日、分かった。大ブレークを狙う作詞家＆作曲家の兄弟の奮闘を描いた２人芝居の続編で、世界初演となる。出演者は２人、演奏はピアノだけというシンプルな構成ながら、およそ１０人もの役