◆米大リーグダイヤモンドバックス０―８ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャースが２５日（日本時間２６日）の敵地・Ｄバックス戦で快勝し、ナ・リーグ西地区４連覇を決めた。「１番・ＤＨ」の大谷翔平投手（３１）は、４回に自己最多タイの５４号２ラン。今季は２年ぶりに二刀流に復帰したが、打者に専念した昨季と変わらぬ打棒を見せ、優勝の原動力となった。ポストシーズン（ＰＳ）