西武・中村剛也内野手（４２）と栗山巧外野手（４２）が、来季も現役続行の意思を示していることが２６日までに分かった。球団からは来季の必要戦力として判断されており、話し合いを進めている。長くチームを支えてきた両ベテランは来季、２５年目を迎える。中村剛は今季、開幕１軍入りし、４月２７日のオリックス戦（ベルーナＤ）で代打サヨナラ二塁打。勝負強さを見せたが、４４試合で打率２割４分、３本塁打、１０打点にと