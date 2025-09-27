◆女子プロゴルフツアーミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン第１日（２６日、宮城・利府ＧＣ＝６５９０ヤード、パー７２、報知新聞社後援）ツアー通算１勝の飛ばし屋、葭葉（よしば）ルミ（３２）＝富士住建＝が８月に結婚していたことが２６日、分かった。中学時代の同級生の一般男性と１年半の交際を経てゴールインした。この日の第１ラウンドで７バーディー、３ボギーの４アンダー６８をマークし首位と１打差の６位発進