中国の李強首相が国連総会で演説し、現在の世界情勢について「国際秩序が深刻な打撃を受けている」と指摘して、アメリカのトランプ政権を暗に批判しました。中国の李首相は26日、国連総会一般討論で演説し、今年で創設80年を迎えた国連について「世界で最も普遍的で、代表的かつ権威のある政府間組織であり、重要な役割を果たしている」と強調。「国連を中心とした国際システムと国際法に基づく秩序のもと、人類は全体的に平和を実