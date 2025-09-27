[9.26 ブンデスリーガ第5節](アリアンツ・アレーナ)※27:30開始<出場メンバー>[バイエルン]先発GK 1 マヌエル・ノイアーDF 2 ダヨ・ウパメカノDF 4 ヨナタン・ターDF 23 サシャ・ブイDF 27 コンラッド・ライマーMF 7 セルジュ・ニャブリMF 8 レオン・ゴレツカMF 14 ルイス・ディアスMF 17 マイケル・オリーズMF 20 トム・ビショフFW 9 ハリー・ケイン控えGK 26 スベン・ウルライヒDF 3 キム・ミンジェDF 22 ラファエル・ゲレ