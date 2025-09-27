NY株式26日（NY時間14:00）（日本時間03:00） ダウ平均46296.92（+349.60+0.76%） ナスダック22451.25（+66.55+0.30%） CME日経平均先物45185（大証終比：+135+0.30%） 欧州株式26日終値 英FT100 9284.83（+70.85+0.77%） 独DAX 23739.47（+204.64+0.87%） 仏CAC40 7870.68（+75.26+0.97%） 米国債利回り 2年債 3.641（-0.014） 10年債 4.185（+0.015） 30年債 4.766