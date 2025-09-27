コーデに迷ったときに頼りになる色の代表格といえば、やっぱりブラック！ シンプルなデザインでも洗練された印象を与え、大人世代の着こなしを格上げしてくれるカラーです。【しまむら】には、プチプラでありながらブラックの魅力を活かした高見えアイテムが豊富に揃っています。大人コーデを引き締める黒の魅力を、しまむらの「ブラックアイテム」で再発見して。 ペプラムシルエットで上品にスタイルアップ