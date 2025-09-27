レオナルド・ディカプリオは、興行収入は「重要」だと考えている。世界で最も高額なギャラを得ている映画スターの一人であるディカプリオは、ストリーミングプラットフォームの需要が高まっていることを認めつつも、劇場での鑑賞体験こそが映画の本質だと語った。ディカプリオはバラエティ誌にこう話している。「今はコンテンツが溢れ、制作も非常に活発に行われている。もちろん、それは良いことだ。しかし、興行収入が重要なのは