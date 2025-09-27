「ダイヤモンドバックス０−８ドジャース」（２５日、フェニックス）ドジャースが大勝し、ナ・リーグ西地区４連覇を果たした。先発の山本由伸投手（２７）は６回４安打無失点で１２勝目（８敗）を挙げた。投手陣で唯一、開幕からローテを守った右腕は、大谷から「チームのエース」と称賛された。マウンド上では冷静だった表情は終始、緩み続けた。今年初のシャンパンファイト。「たくさん働けた分、最高ですね」。美酒を浴び