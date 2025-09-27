【30MP 喜多郁代】 9月27日 発売 価格：4,840円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MP 喜多郁代」を9月27日に発売する。価格は4,840円。 本商品は「ぼっち・ざ・ろっく！」に登場する結束バンドのメンバー「喜多郁代」を、同社のプラモデルブランド「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」にて立体化したもの。 演奏中、前傾になった時の前髪やギター、マイクスタ