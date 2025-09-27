ＮＹ時間の午後に入ってドルの戻り売りが続いており、ドル円は１４９円台半ばでの推移が続いている。本日はＰＣＥデータが公表されたが、予想通りの内容ではあったが、ＦＲＢの利下げへの慎重姿勢を揺るがす要因にはならないと見られている。 むしろ、本日のドル安は直近２日間の行き過ぎた急上昇の反動で、一時的なものになる可能性が高いとの指摘も出ている。ＦＲＢのターミナルレート（最終到達点）の