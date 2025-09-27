27日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比120円高の4万5170円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万5354.99円に対しては184.99円安。出来高は8002枚となっている。 TOPIX先物期近は3159.5ポイントと前日比6.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は27.52ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物