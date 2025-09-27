九州電力配送電によりますと、26日午後6時46分に鹿児島市と垂水市の一部で停電が発生し、7分後の午後6時53分に解消したということです。 停電が発生したのは、鹿児島市黒神町や有村町、垂水市牛根境や海潟などの地区、およそ2700戸です。停電の原因は、垂水市新御堂にある変電所で作業員が点検中に手順を誤ったということです。 九州電力配送電は、「お客様にご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます、再発防止に万全を