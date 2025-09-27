◇ナ・リーグドジャース8―0Dバックス（2025年9月25日フェニックス）ドジャースは25日（日本時間26日）、ダイヤモンドバックス戦に8―0で快勝し、ナ・リーグ西地区で4連覇を果たした。大谷翔平投手（31）は4―0の4回に敵地球場名物の右中間フェンス後方の「プールスイート」に飛び込む54号2ランを放った。昨年放った自己最多本数に並び、移籍後2年連続で歓喜のシャンパンファイトに酔いしれた。既に進出を決めている30日（