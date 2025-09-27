◇ナ・リーグドジャース8―0Dバックス（2025年9月25日フェニックス）今季、ドジャースに新設されたデベロップメント・インテグレーション（開発統合）コーチに就任したブレンダン・マクダニエル氏（41）は、“何でも屋コーチ”としてベンチ入り。投手、捕手、内野手、外野手など異なる各部門に横のつながりをもたらし組織を結束させた。ストレングス＆コンディショニング・コーチだった昨年から大谷の投手復帰へのリハビリ