イスラエルのネタニヤフ首相は26日、国連総会で演説し、パレスチナを国家として承認した各国を非難しました。ネタニヤフ首相「今週パレスチナ国家を承認した指導者たちはパレスチナ人にどのようなメッセージを送ったのか。それは非常に明確だ。『ユダヤ人殺害は報われる』というメッセージだ」「指導者たちの恥ずべき決定（国家承認）はユダヤ人と世界中の罪のない人々に対するテロを助長する」この演説に先立って一部の国の代表が