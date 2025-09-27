【1/1000 地球防衛軍 ヒュウガ級 戦闘航宙母艦 DCV-01ヒュウガ】 9月27日 発売 価格：6,050円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「1/1000 地球防衛軍 ヒュウガ級 戦闘航宙母艦 DCV-01ヒュウガ」を9月27日に発売する。価格は6,050円。 本商品は、「ヤマトよ永遠に REBEL3199」より「ヒュウガ級 戦闘航宙母艦 DCV-01ヒュウガ」を1/1000スケールプラモデル化したもの。 飛