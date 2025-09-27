◇セ・リーグ阪神6―2中日（2025年9月26日甲子園）阪神・森下が、際どい判定に不満をあらわにした。2回2死の2打席目で、カウント1―2からの5球目、柳が投じた内角球をボールと判断して見送ったが、白井一行球審はストライクコールし、三振に倒れた。その直後に歩み寄ると、白井球審もその行動に反応。球場内に不穏な空気が流れ、ベンチから飛びだした上本打撃コーチが慌てて2人の間に入って事なきをえた。試合後は「何もな