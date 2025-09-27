人気のヘアケアブランド「ululis」から、乾燥シーズンに嬉しい新作が誕生しました。美容水※1に着目した「MIZUハンドクリーム」がリニューアルし、さらに高保湿タイプの“パープル”が仲間入り。手肌にうるおいを届ける120億個※6の美容水リポソーム※3を配合し、理想のしっとり手肌へ導きます。可愛いパッケージと新キャップで、外出先のケアも快適に♡ 4種類から選べる仕上がりと香り