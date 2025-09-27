プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏とズッキーニのビール煮」 「枝豆ターメリックライス」 「ピリ辛キュウリ」 の全3品。 クミンシードやターメリックの香りが食欲をそそります。【主菜】鶏とズッキーニのビール煮 ビールは前日の残りでもOK。野菜をたっぷりとれるシチューです。 ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：493Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田 美幸材料