NY株式26日（NY時間11:51）（日本時間00:51） ダウ平均46135.73（+188.41+0.41%） ナスダック22354.98（-29.72-0.13%） CME日経平均先物45140（大証終比：+90+0.20%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は４日ぶりに反発。ただ、ＩＴ・ハイテク株への利益確定売りは続いており、ナスダックは上昇して始まったものの下げに転じている。 取引開始前に注目のＦＲＢが重要視しているインフレ指標である