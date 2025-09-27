「大川原化工機」をめぐる冤罪事件で、不起訴処分となった警視庁の当時の捜査員2人について、検察審査会が「不起訴不当」の議決をしたことがわかりました。大川原化工機をめぐっては2020年、不正輸出の疑いで社長ら3人が逮捕・起訴されましたが、その後起訴が取り下げられ、民事訴訟では捜査の違法性を認めた判決が確定しています。警視庁公安部の捜査員2人は、立件に不利な実験データを削り、嘘の報告書を作成した疑いで書類送検