札幌市西区の公園で９月２６日夜、犬の散歩中だった男性がクマに襲われました。男性は右腕にけがをして病院に搬送されていて、警察などが夜通しで警戒を続けています。男性がクマに襲われたのは札幌市西区の平和丘陵公園です。２６日午後７時５５分ごろ、犬の散歩中だった４３歳の男性が前から現れたクマに襲われました。男性は右腕にけがをして病院に搬送されましたが命に別条はありません。襲われたのは公園内のすべり台付近で、