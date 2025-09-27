国土地理院によりますと、石川県の面積が4.74平方キロメートル増え、福井県の面積を上回ったことが分かりました。2024年の能登半島地震で海岸が隆起したことが主な要因で、石川・輪島市で2.78平方キロメートル、石川・珠洲市で1.72平方キロメートルなどそれぞれ面積が拡大しました。これにより都道府県の面積の順位は石川県が34位で、福井県が35位と逆転しました。