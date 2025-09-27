26日、最後の飛行を終えたミグ21戦闘機＝インド北部チャンディガル（AP＝共同）【ニューデリー共同】インド北部チャンディガルで26日、旧ソ連が開発したミグ21戦闘機の退役式典が開かれた。AP通信によると1960年代にインドで就役し、主力機として実戦を経験したが、後の頻繁な墜落事故から「空飛ぶ棺おけ」ともやゆされた。シン国防相は「われわれにとって単なる戦闘機ではなく家族の一員だ。戦略を強化し、世界の舞台に立つた