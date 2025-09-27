きょうの為替市場はドルの戻り売りが優勢となる中、ユーロドルは買い戻しが膨らんでいる。前日は強い米経済指標を受けてドル高が強まり、ユーロドルは１．１６ドル台半ばまで下落した。２１日線も下放れる展開が見られている。ユーロ円は一旦１７５円台に上昇し、年初来高値を更新したが、その後は１７４円台に伸び悩む展開。ただ、ユーロ円の上値追いは継続しており、昨年高値の１７４円台半ばをしっか