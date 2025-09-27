国連総会一般討論で演説する中国の李強首相＝26日、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】中国の李強首相は26日、国連総会一般討論で演説し、創設80年を迎えた国連の実績を高く評価した上で「国連の地位と権威を各国と共に守りたい」と表明した。気候変動をはじめとする地球規模の課題への対応に積極的に関与するとして、国際協調をアピール。トランプ米大統領に対抗して国連を擁護し、国際秩序構築で主導権を握る