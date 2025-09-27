民間企業で働く人の去年1年間の平均給与は478万円で、職種別では、▼正社員が545万円、▼非正規雇用は206万円となりました。4年連続の増加となり、統計開始以降で最も高く、前の年からの伸び率は比較ができる2014年以降で過去最高を記録しました。男女別では、▼男性が587万円に、▼女性が333万円となり、男女の差は4年連続で広がっています。