【ソフィア共同】欧州連合（EU）欧州委員会は26日、日本製の熱延鋼板に6.9〜30％の反ダンピング（不当廉売）関税を課したと発表した。製品を不当に安く売ることで、EU域内の産業に損害を与えたと判断した。5年間適用する。対象としたのは、鋼材を加熱して圧力をかけ、薄く延ばした製品。加工がしやすいため、幅広い用途で使われている。税率は日本製鉄が30.0％、JFEスチールが29.8％、東京製鉄が6.9％などとした。日本のほか