韓国・釜山で開催されている釜山国際映画祭のコンペティション部門で、映画「愚か者の身分」に出演している北村匠海さん、林裕太さん、綾野剛さんの3人が揃って、「Best Actor Award」を受賞しました。「愚か者の身分」は“闇バイト”から抜け出そうとあがく、若者たちの人間ドラマを描いた映画で、日本では来月24日から全国公開されます。林さんは26日の授賞式で、「この特別な感情を日本に帰って3人で分かち合いたい」