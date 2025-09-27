NTTドコモとTokio Marine Xは、「ドコモのインフルエンザお見舞金保険」の提供を9月25日11時に開始した。2026年2月15日23時59分まで、「d払い」アプリから申し込みができる。 保険期間中にインフルエンザA型またはB型に罹患し、治療や入院をした場合に加えて、インフルエンザ脳症と診断された場合にも保険金の受け取りが可能。保険期間は、10月9日0時～2026年3月31日23時59分までの間、最短1カ月単位で設定できる。