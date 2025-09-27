¥·¥ã¥ª¥ß¤Ï¡¢XiaomiÀ½ÉÊ¤òÂÎ¸³¡¦¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê¾ïÀßÅ¹ÊÞ¡ÖXiaomi Store¡×¤Î¿·Å¹ÊÞ¤ò11·î¤Ë2Å¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¤Î¡ÖXiaomi Store¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´Å¹¡×¤Èºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¤Î¡ÖXiaomi Store¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ókazeÅ¹¡×¤Î2Å¹ÊÞ¡£ Xiaomi Store¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´Å¹¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë Xiaomi Store¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ókazeÅ¹¡Ê¥¤¥á&#12