【ニューヨーク＝小林泰裕】米オープンＡＩは２５日、新サービス「チャットＧＰＴパルス」の提供を開始すると発表した。ＡＩ（人工知能）が利用者の好みを踏まえ、有益だと思われる情報を毎日配信するサービスで、日本でも利用できる。発表によれば、２５日から月額２００ドル（約３万円）の「プロ」会員向けに提供を開始し、月額２０ドル（約３０００円）の「プラス」会員などにも順次展開する。「パルス」では、ＡＩが過去