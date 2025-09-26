◆西武5―8日本ハム（26日、ベルーナドーム）西武の3年ぶりのAクラスが夢と消えた。初回に3点を先制したが、2度目の1軍先発マウンドに立った高卒ルーキー篠原が踏ん張れず、3回途中4失点で降板。打線が一度追い付いたても突き放され、7試合を残してクライマックスシリーズ（CS）進出の可能性が消えた。この日が53歳の誕生日だった西口監督は「『ここ一本』というところや選手層のところ」を上位チームとの差だと受け止めた。