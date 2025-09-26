きょうの為替市場はドルの戻り売りが優勢となっており、ポンドドルは１．３４ドル付近まで買戻されている。前日は一時１．３３ドル台前半まで下落し、９月初めの安値水準に並んだが、その水準は維持されている。チャート的にはダブルトップの形成は回避されている格好となっているが、ポンドは依然として下落圧力に晒されており、市場からは英中銀が利下げへの慎重姿勢を維持できるか懐疑的だとの指摘も出ている。 資