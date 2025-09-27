1993¡ÊÊ¿À®5¡ËÇ¯9·î27Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î¿·¤·¤¤Î¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¡ÊÂè1Î¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡Ë¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£ÃÏ¾å6³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬¤Ç¡¢µì¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¤ÎÌó3ÇÜ¤Î¹­¤µ¡£Ãæ±ûÉô2³¬¤«¤é6³¬¤Ï¼«Á³¸÷¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿á¤­È´¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï¿·¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÎÃóµ¡¾ì¤Ç½ÐÈ¯¤òÂÔ¤ÄÎ¹µÒµ¡¡£2004Ç¯¤Ë¤ÏÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤â³«¶È¤·¤¿¡£