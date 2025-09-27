¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç³Æ¸õÊä¤Ï¤­¤Î¤¦¡Ê26Æü¡Ë¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤Î±éÀâ²ñ¤ËÎ×¤ß¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤äÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é¤Î¹Í¤¨¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë5¿Í¤ÏÅìµþ¤òÎ¥¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Î±éÀâ²ñ¤ËÎ×¤ß¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤äÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¾®ÎÓÂëÇ· ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ö»ñ¸»¤Î¤Ê¤¤²æ¤¬¹ñ¤Ç¤Ï²Ê³Øµ»½Ñ¤³¤½¤¬À®Ä¹¤Î¸»¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤Î¹ñ¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Âç¹ñ¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¶¯¤¤·ÐºÑ¤òºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¼«Ì±ÅÞÌÐ