¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤Ï¹ñÏ¢Áí²ñ±éÀâ¤Ç¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Ï¿ÍÎà¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê»îÎý¡×¤À¤È½Ò¤Ù¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Î¹ñºÝÏÈÁÈ¤ß¡Ö¥Ñ¥ê¶¨Äê¡×¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£