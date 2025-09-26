マンチェスター・ユナイテッドは、次節のブレントフォード戦で、アマド・ディアロが家族の不幸により欠場することをルベン・アモリム監督が明言した。アマドはクラブから忌引き休暇を与えられ、ロンドンへの遠征には帯同しないという。アモリムは「アマドを全面的にサポートする。彼にとって時間を取り、家に帰ることが重要だった」と述べた。『THE Sun』が報じている。アマドにとって、これは二度目の悲しい出来事である。昨年8月