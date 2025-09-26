元リヴァプールコーチのトーマス・グロネマーク氏が、プレミアリーグで新たなトレンドとなっているロングスローについて「見苦しい」と酷評している。かつて元アーセナル監督のアーセン・ヴェンゲル氏が「もはやサッカーではなくラグビーだ」と批判したロングスローが、今シーズンは多くのチームで主流の戦術となっている。『Mirror』が報じている。『Opta』によると、今季これまでにペナルティエリア内に投げ込まれたロングスロー