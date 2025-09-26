巨人が２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）に４―５で惜敗。杉内俊哉投手チーフコーチ（４４）は試合後、計６人を投入したこの日の投手陣を振り返った。先発・山崎は今季自己最短となる３回６安打４失点で降板。１点リードの初回の投球で先頭・蝦名にいきなり死球を与え、続く桑原から連打で満塁。その後一死から山本に押し出し四球を与えて同点とされると、続く佐野には犠飛を浴びてあっさり勝ち越しを許した。２回は投手・東に中前打