２４日、江蘇省塩城市で開催された「世界沿岸フォーラム」。（塩城＝新華社配信）【新華社南京9月26日】渡り鳥の中継地として知られる中国江蘇省塩城市で24、25両日、湿地や沿岸域の生態系保護をテーマとする国際会議「世界沿岸フォーラム」が開かれた。日本からはトキの保護に取り組む新潟県佐渡市の渡辺竜五市長が出席し、塩城でのタンチョウ保護について「湿地という大きな自然環境の中でタンチョウのような個別種を守って