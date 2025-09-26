【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は26日、イランが6月にイスラエルと米国に核施設を攻撃された後も、付近で地下軍事施設の工事を続けていると報じた。衛星画像に基づく分析で、イランが核開発計画の再建を進めている可能性があるとした。同紙によると、工事が確認されたのはイラン中部ナタンズの核施設から南に約1.6キロ離れた山岳地帯。トンネルの入り口の補強や、地下から掘り出された土の量の増加があったと