¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤Ï¹ñÏ¢Áí²ñ±éÀâ¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¤Ï³Æ¹ñ¤È¶¦¤Ë¹ñÏ¢¤ÎÃÏ°Ì¤È¸¢°Ò¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¹ñÏ¢¤¬µ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£