◆楽天3―4ソフトバンク（26日、楽天モバイルパーク宮城）ソフトバンクがついに連覇へ王手をかけた。9回は守護神杉山一樹が9球で難なく締めて3連勝。日本ハムが勝ったため、26日の胴上げはお預けとなったが、優勝マジックは「1」。27日の西武戦で優勝を自力で決められる状況まで来た。小久保裕紀監督も「あと1勝です」と眼前にあるゴールテープを見据えた。中盤からひっくり返せることが今のソフトバンクの強みだ。反撃のの